Saiba quantos votos Lula e Bolsonaro conseguiram em cada seção de Araucária

Dos quase 105 mil eleitores araucarienses aptos a votar no último dia 30 de outubro, exatos 86.584 comparecem a uma das 316 seções eleitorais da cidade. Deste total, 82.982 escolheram entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL). Já 2.161 optaram em anular o voto e 1.441 apertaram a tecla “branca” da urna eletrônica.



Mas, e na sua seção eleitoral, quem ganhou? Lula ou Bolsonaro? Um levantamento feito pelo estudante do Ensino Médio João Vitor Bachini de Oliveira, de 17 anos, vai te ajudar a saber. Com base nos dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele estratificou esses números. Na tabela abaixo a gente traz os dados para você.