Salvando Dogs realizará bazar beneficente neste sábado (18)

Um bazar beneficente será realizado neste sábado, 18 de janeiro, em prol de ajudar as protetoras independentes que participam do projeto ‘Salvando Dogs’. O evento acontecerá a partir das 10h, na Avenida Avestruz, n° 1033, no bairro Capela Velha.

Serão vendidos sapatos, louças, utensílios para a casa, bijuterias, roupas, entre outros itens a partir de 0,50 centavos. O bazar será realizado para ajudar a comprar mantimentos para os animais resgatados, além de auxiliar em tratamentos veterinários e comprar remédios.

Para qualquer informação adicional, ou em caso de dúvidas, entrar em contato com o número (41) 98817-6805. E quem se interessar em adotar algum animalzinho, ou quer ficar por dentro de outros projetos e campanhas, é só seguir e acompanhar o Instagram @salvando_dogs.