“Samba da Chegansa” celebra a cultura afro-brasileira em Araucária

No dia 10 de novembro, Araucária recebe a 2ª edição do evento Samba da Chegansa, organizado pelas Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca. O encontro, que celebra a cultura afro-brasileira, acontecerá a partir das 13h no Ponto de Cultura Estudos em Memória Griô, localizado na rua Professora Leonor Machado Bussi, no bairro Thomaz Coelho.

A programação inclui uma série de atividades, começando com um samba aberto ao público. Além de música, serão oferecidos alimentos tradicionais do Candomblé, como o acarajé, que estarão disponíveis para compra no local. Um dos destaques do evento é a Oficina de Dança Afroàse, uma aula gratuita de dança afro-brasileira, que exige inscrição prévia para participação.

Além da oficina, o público terá a oportunidade de acompanhar uma intervenção cultural com o grupo AFROCOR, que promete enriquecer ainda mais o encontro com apresentações ligadas à tradição afro-brasileira. O evento é uma oportunidade para vivenciar e aprender sobre a cultura negra, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento de memórias.

O Samba da Chegansa é realizado pelas Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, que fomenta atividades culturais. O evento é gratuito e as vagas são limitadas, sendo necessário realizar a inscrição através do link disponível no Instagram do grupo @sambadebiloca.

Edição n.º 1438. Nina Santos.