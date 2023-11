Sandália criada por empresária araucariense está fazendo sucesso no mundo miss

No universo competitivo e glamoroso dos concursos de beleza, uma jovem empreendedora araucariense está deixando sua marca nos pés das misses ao redor do mundo. Gabi Rocha, empresária e jornalista, uma profissional respeitada no mundo das misses, aproveitou uma lacuna no mercado de calçados dedicados a esse público exclusivo para empreender. “Trabalho há 12 anos com o mundo miss, na preparação de concursos e formação de misses. Ao longo desse período, percebi que existia uma falta no mercado de um calçado que fosse específico para as misses”, relata Gabi.

Essa percepção foi o ponto de partida para a criação da sua própria marca de sandálias, Gabi Rocha For Misses, lançada no início deste ano. “No começo do ano pesquisei uma fábrica que pudesse me atender. Desenhei a sandália exatamente da forma com que eu imaginava que fosse ideal para as misses. Criei minha empresa e meu site (e-commerce), fiz o projeto de todo marketing, me preparei profissionalmente e em março consegui lançar a sandália”, conta a empresária.

Ela diz que o produto é tecnologicamente avançado, considerando detalhes como o tamanho do salto, a altura da meia pata e a aderência do solado, tornando-a ideal para as misses desfilarem com confiança.

No curto período desde o lançamento, a sandália já se tornou um sucesso, conquistando não apenas o mercado nacional, mas também alcançando destaque internacional. Gabi revela com orgulho: “Minha sandália já foi para o Panamá, México, Paraguai, El Salvador e Vietnã, para vários países”.

Além disso, a sandália criada pela araucariense teve a honra de estar nos pés de representantes brasileiras em dois dos maiores concursos internacionais: o Miss Grand International, no Vietnã, com miss Adriana Yanca, e no Miss Universo 2023, com a representante brasileira Maria Brechane. “Recentemente, tive a oportunidade de conceder uma entrevista para a Folha de São Paulo, e pude compartilhar mais sobre os bastidores do mundo miss e o sucesso da marca Gabi For Misses”, comemora.

Para conhecer sobre a empresária que vem fazendo sucesso no mundo das misses e sobre a sua maravilhosa sandália, acesse o site gabirochaformisses.com.br.

Sandália criada por empresária araucariense está fazendo sucesso no mundo miss 1

Edição n.º 1390