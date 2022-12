Para facilitar a vida da população, a Sanepar implantou o atendimento via WhatsApp para serviços de consulta e negociação de débitos. O atendimento irá funcionar a partir de quinta-feira (21/12), e estará disponível 24 horas, através do telefone (41) 99544-0115, para três funções: consulta de débitos, negociação de débitos e solicitação de segunda via da conta. O cliente deve ter em mãos o número da matrícula.