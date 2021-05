Sanepar alerta que frio intenso e geadas podem romper hidrômetros e causar transtornos

Foto: Sanepar

Com frio intenso registrado na segunda-feira, 24 de maio, e a previsão de geada em algumas regiões do Estado, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) lembra os clientes que os cuidados com o hidrômetro são ainda mais necessários nos próximos meses.

O medidor de água, chamado pela população de “relógio”, pode ser danificado e até mesmo romper. As baixas temperaturas favorecem o congelamento da água dentro dos canos, fazendo com que estourem. Além de transtornos para a Sanepar, que precisa substituir os hidrômetros, também o cliente é prejudicado, podendo ter problemas com vazamentos e ficar sem água até que o equipamento seja trocado.

A proteção do hidrômetro pode ser feita com caixa de papelão, plástico, lona ou madeira. Podem ser usados outros tipos de materiais que impeçam o acúmulo de gelo sobre o hidrômetro e o encanamento, desde que não fiquem em contato direto com a estrutura. O material deve ser de fácil remoção para que o leiturista faça a medição.

FRIO

O inverno começará oficialmente no dia 21 de junho, mas as temperaturas baixas já são realidade em várias cidades do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta segunda-feira foi registrada a menor temperatura do ano em 31 cidades. Em pelo menos 14, a semana começou abaixo de 5º C.

O Simepar explica que uma massa de ar frio e seco sobre o Estado causou as menores temperaturas do ano em diversas estações meteorológicas. Foram registrados núcleos muito frios no Oeste (Cascavel e Toledo), no Centro (Guarapuava), nos Campos Gerais (Telêmaco Borba) e no Norte Pioneiro (Cambará).

Na Região Metropolitana de Curitiba as mínimas oscilaram entre 4,8 °C na Lapa e 6,7 °C em Curitiba. A semana começou com tempo estável em todo o Paraná e as temperaturas devem permanecer baixas. Há previsão de frio mais rigoroso e ocorrência de geadas nas regiões Sudoeste, Sul, Centro-Sul, Campos Gerais e sul da Grande Curitiba.

Texto: Agência de Notícias do Paraná