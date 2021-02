Sanepar divulga rodízio em Araucária até 28 de fevereiro

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

A Sanepar divulgou a tabela do rodízio em Araucária e Região Metropolitana até o próximo domingo, 28 de fevereiro. A empresa executará na próxima terça-feira, 23, a substituição de duas válvulas na captação do Rio Iguaçu. Com a obra, o abastecimento dos bairros atendidos pelo sistema será afetado por até 36 horas.

A OBRA

Esta é uma etapa da obra de substituição de uma das adutoras que levam água da captação até a Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu. Atualmente, o transporte da água é feito por duas adutoras, tubulações de grande diâmetro (1,10 metro), com extensão de 1,5 quilômetro e que margeiam a BR 277.

A nova tubulação melhorará a segurança operacional de produção de água da ETA Iguaçu, com redução de rompimentos e vazamentos. Com capacidade de produção de 3.600 litros de água por segundo, a ETA Iguaçu é a maior do Paraná.

É uma obra de grande complexidade, prevista no planejamento da companhia para a modernização dos seus equipamentos e estrutura. A obra vem sendo executada desde janeiro de 2020, com investimentos de R$ 6,2 milhões, e tem previsão de ser concluída daqui a seis meses.

O rodízio

Em Araucária, nos bairros: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera, Cachoeira, Boqueirão, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinio, Iguaçu Campo Redondo, Palmital e Botiatuva o rodízio terá início às 16h do sábado, dia 20, com retorno previsto para às 4h de segunda-feira, 22. Confira os próximos dias clicando na tabela completa.

Texto: Agência de Notícias do Paraná