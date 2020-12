Sanepar divulga rodízio em Araucária e região até dia 24

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

A Sanepar divulgou a tabela do rodízio de abastecimento em Curitiba e região até a próxima quinta-feira, 24 de dezembro. A companhia informou que na sexta-feira, 11, o nível das barragens do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana era de 35,22%. O alerta é para que a população mantenha o uso racional da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Em Araucária, os bairros: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera e Cachoeira terão a normalização no abastecimento na madrugada de terça-feira, 15. Já nos bairros: Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinio, abastecidos pela área do Recalque do Reservatório Sabia, o rodízio terá início às 16h do dia 15, com retorno previsto para às 16h de quarta-feira, 16. O prazo de normalização em todos os bairros é até às 4h do dia 17.

Nas regiões abastecidas pela área do Recalque do Reservatório do Centro e pelo Booster Bela Vista, que são os bairros Campo Redondo, Palmital, Botiatuva, Cachoeira, Centro e Iguaçu, a data e horário de desligamento, retorno e normalização são iguais as demais áreas. Confira a tabela completa clicando aqui.