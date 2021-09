Sanepar inicia transposição de água do Rio Verde até a Barragem do Passaúna

Transposição é feita por adutora implantada a partir de uma derivação do duto que leva água de Campo Largo até Araucária. Foto: divulgação

Para tentar minimizar os efeitos da crise hídrica, que causa grande impacto no abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba, a Sanepar colocou em operação a transposição de água da Barragem do Rio Verde, em Campo Largo, para a Barragem do Passaúna, em Araucária. Através desse sistema, serão levados 200 litros de água por segundo do Rio Verde até o Rio Passaúna, que abastece a barragem que integra o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC). A medida faz parte da segunda fase de ações da Sanepar para mitigar os efeitos da crise no abastecimento.

Esse volume de água permitirá abastecer cerca de 75 mil pessoas, mas de acordo com a Sanepar, ainda não será o suficiente para reduzir os rodízios. Para que isso ocorra, ainda é preciso chover muito.

Rio Verde

A Barragem do Rio Verde pertence à Petrobras, que faz uso da água durante o processo produtivo da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). Porém um convênio assinado entre a estatal e a Sanepar em maio deste ano, permite a utilização da água também para o abastecimento público.

A transposição é feita por uma adutora implantada pela Companhia a partir de uma derivação do duto que leva água de Campo Largo até Araucária. A tubulação tem 2,45 quilômetros de extensão.

SAIC

Dentro do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC), a barragem Piraquara 1 é a que está em melhor condição, com 60,89% do total. Na sequência está a Passaúna, com 57,71%. A Piraquara 2 tem 54,26%, enquanto a Barragem do Iraí tem 37,76%. O total do SAIC na quarta-feira, 15 de setembro, era de 49,97%.

Texto: Redação com assessoria

Publicado na edição 1279- 16/09/2021