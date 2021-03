Sanepar inicia visitas técnicas no Israelense

Compartilhe esta notícia:

Os problemas causados pela falta de saneamento básico no jardim Israelense podem estar bem perto de uma solução. Com os recentes prejuízos que os moradores tiveram em função dos alagamentos provocados pelas fortes chuvas, os olhos dos órgãos responsáveis se voltaram para a comunidade. A própria Sanepar, que em ocasião anterior chegou a alegar que a região afetada pelos alagamentos era uma ocupação irregular, e por essa condição não poderia realizar nenhuma obra de saneamento por lá, está fazendo vistorias no bairro, para verificar a situação. A companhia disse que está em entendimento com a Cohab do município, para regularizar o abastecimento no Israelense.

Segundo a associação de moradores, existe um Parecer Técnico, que autoriza a Sanepar e a Copel a realizarem serviços naquela região. “As redes continuam clandestinas, porém a Sanepar já esteve no Israelense por duas vezes, verificando as ligações de esgoto, para que dessa forma possa fazer um planejamento de infraestrutura da rede que pretende implantar”, explicou o vice-presidente da associação, Alex Furtado. Segundo ele, a entrada da Sanepar na comunidade representa uma luta de 12 anos em busca da regularização fundiária. “A chegada do saneamento básico torna a vida das pessoas mais digna, reduz o número de doenças causadas pelo esgoto correndo a céu aberto, e da mesma forma, permite o acesso a água potável com qualidade, vinda diretamente pelas redes da Sanepar. Representa maior qualidade de vida às famílias, tanto na elaboração dos alimentos, quanto na ingestão da água tratada”, comentou.

Diálogo

A Prefeitura de Araucária, por sua vez, confirmou a existência desse Parecer Técnico, que foi acordado em abril de 2020, autorizando as companhias de água e luz a realizarem ações de suas atribuições naquela região. De acordo com a Prefeitura, a autorização, com base jurídica, se deu porque o local é uma área em processo de regularização fundiária.

“As ações que a Prefeitura poderia realizar na região, até este momento, já foram feitas. Outras que forem necessárias ocorrerão. Importante registrar que a Prefeitura tem um canal de diálogo muito bom com moradores da região e sempre está aberta a esclarecimentos”, explicou a Prefeitura.

