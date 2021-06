Sanepar lança fatura digital e traz comodidade aos consumidores

Foto: André Thiago/Sanepar

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) lançou nesta terça-feira, 22 de junho, a segunda via digital. Os clientes podem receber a segunda via da fatura de água por e-mail ou no aplicativo Sanepar Mobile.

“Com a 2ª via digital a Sanepar oferece aos clientes uma opção mais ágil e fácil para pagamento. Também evita extravio e dificuldade no recebimento da conta de água”, destaca o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

Neste primeiro momento, a fatura completa, em papel, continua sendo emitida no ato da leitura. A previsão é lançar a fatura completa em formato eletrônico no segundo semestre de 2021.

A solicitação deve ser feita no site da Sanepar. É necessário confirmar as informações cadastrais e ter um e-mail registrado. Pelo aplicativo Sanepar Mobile, tanto para a versão Android como iOS, é preciso baixar a atualização na loja de aplicativo.

Os clientes que têm entrega alternativa de fatura também podem aderir à segunda via digital. Para cada matrícula deve ser feito um cadastro separado. A adesão ao sistema de entrega eletrônica não tem custo para o cliente e a exclusão do serviço pode ser feita a qualquer momento.

CADASTRAMENTO

Para aderir à 2ª via digital o cliente deve acessar o site o link site.sanepar.com.br/clientes/2a-via-digital e informar o número da matrícula da fatura que deseja receber por correio eletrônico e atualizar os dados no sistema. O e-mail cadastrado neste sistema não é o mesmo dos demais serviços virtuais. São serviços distintos. No aplicativo Sanepar Mobile a segunda via está no ícone consulta de débitos.

Texto: Agência de Notícias do Paraná