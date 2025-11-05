Na tarde desta quarta-feira, 05 de novembro, o Procon Araucária irá promover um atendimento presencial da Sanepar, das 13h30 às 17h . A ação foi criada em julho, sendo uma parceria entre o Procon e a Sanepar, que possui o objetivo de oferecer aos consumidores a oportunidade de resolver pendências diretamente com representantes da companhia.

Não é necessário realizar um agendamento prévio para ser atendido. A ação acontecerá na Procon, que está localizada junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. Durante o evento, as seguintes questões poderão ser resolvidas:

  • Cobranças indevidas ou abusivas;
  • Falta recorrente de abastecimento sem aviso prévio;
  • Problemas na qualidade da água;
  • Dificuldades de contato com a Sanepar ou ausência de resposta;
  • Interrupções prolongadas de serviço, sem comunicação adequada ou compensação.

O consumidor deve apresentar documentos pessoais e comprovantes da relação de consumo, como contas de água, protocolos, fotos, vídeos ou registros que ajudem na análise da situação.

Essa ação acontece mensalmente, sempre na primeira quarta-feira de cada mês, onde a população poderá contar com técnicos especializados para orientação e intermediação de conflitos entre consumidores e fornecedores, conforme as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990).

“Estamos atentos às demandas da população e seguimos trabalhando para garantir transparência, respeito e equilíbrio nas relações de consumo no município”, reforça a Sanepar.

Serviço

O Procon de Araucária está localizado na Rodovia do Xisto, nº 5.815 – junto à Secretaria de Trabalho e Emprego, com atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13 às 17h. A população também pode entrar em contato pelo telefone (41) 3614-1786 ou e-mail procon@araucaria.pr.gov.br.