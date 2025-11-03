A segunda rodada da Copa Araucária de Futebol 7 aconteceu no domingo (26/10) e foi marcada por uma goleada surpreendente do Santa Cruz em cima do Iguatemi, pelo masculino A. O time, que veio de uma derrota contra o Vale dos Pinheiros na primeira rodada, não teve dó do adversário e aplicou 14X0.

Nos demais jogos da rodada pelo masculino B, Jardim Solimões e Arvoredo II empataram em 5X5 e o Favorita venceu o Jardim Solimões por 9X4.

A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a União das Associações de Moradores de Araucária (Unamar).

Os jogos estão acontecendo na quadra da Sede Esportiva Mineiro Bate Bola, que fica Rua Pedro Nolasco Pizzato, 212, bairro Estação. Confira a próxima rodada, com a semifinal do masculino e a estreia das equipes femininas.  


DOMINGO – 09 DE NOVEMBRO

08h30 – Favorita X Campina da Barra (feminino)

09h30 – Vale dos Pinheiros X Jardim Solimões (semifinal masculino)

10h30 – Favorita X Santa Cruz (semifinal masculino)

