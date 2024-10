Santuário N. Sra. dos Remédios comemora dia da padroeira com procissão e missa

No feriado de quarta-feira, 30 de outubro, o Santuário Nossa Senhora dos Remédios convida todos os fiéis para festejar o dia da padroeira de Araucária. A programação inicia às 9h, com uma procissão motorizada carregando a imagem da Santa, numa demonstração de fé e devoção. O ponto de partida será a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Fonte Nova. A procissão contará com a participação de todas as capelinhas.

O trajeto é bem simples, com saída da comunidade Fonte Nova em direção à Rua Bertolino Pizatto, depois entra na Avenida Victor do Amaral e segue até a Praça Dr Vicente Machado s/n, no Centro, onde será celebrada uma Missa Festiva, às 10h, na Igreja Matriz.

De Paróquia à Santuário

Além da comemoração do dia da padroeira, 30 de outubro é uma data importante para a história da Paróquia, que em 2011 foi elevada à Santuário. A honraria que foi concedida há 13 anos se deu em função da expressiva devoção dos fiéis católicos de Araucária e o dedicado trabalho dos párocos e membros da comunidade pastoral.