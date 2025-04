Santuário N. Sra. dos Remédios vende convites para a 1ª Costelada do Dia das Mães

Não deixe a sua mãe ir para a cozinha no dia dedicado a ela: 11 de maio! Aproveite que o Santuário Nossa senhora dos Remédios iniciou a venda dos convites para a 1ª Costelada do Dia das Mães, e garanta já o seu! O almoço acontecerá no domingo (11/05), às 11h, após a Santa Missa, no Salão Paroquial.

Cada kit serve até três pessoas e custa R$ 95,00, contendo 1 kg de costela bovina e porções de risoto, maionese e salada. Os convites podem ser adquiridos na secretaria paroquial do Santuário, que fica na Praça Dr. Vicente Machado, s/nº, no Centro, ou ao final das celebrações. Também é possível fazer reservas pelo fone (41) 3642-1291.

Quem não quiser almoçar no local, poderá levar seu kit para saborear com a família em casa. “A comunidade da Matriz e o Pároco Pe. Marcos desde já agradecem a sua colaboração”.

Edição n.º 1460.