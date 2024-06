Santuário Nossa Senhora dos Remédios celebra Santo Antônio com tradicional venda de bolo

A cozinha do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro, está movimentada com o preparo do tradicional bolo de Santo Antônio.

A venda acontecerá nesta quinta-feira, 13 de junho, e para aqueles que estão ansiosos em se casar, é a chance de encontrar uma das milhares de medalhinhas do santo casamenteiro que serão “escondidas” dentro dos bolos.

A venda das fatias começa às 9h, no Salão Paroquial do Santuário, localizado na rua Júlio Szymanski, 46 – Centro. Mas é preciso se apressar para garantir o seu pedaço, já que todos os anos as filas gigantes começam a se formar bem antes da venda começar. Os valores são de R$ 8,00 o pedaço ou quem preferir poderá comprar um bolo inteiro por R$ 70,00 – as encomendas podem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp (41) 98495-2467.

Os bolos são preparados por voluntários das pastorais e demais pessoas da comunidade.

Outro local

Na Capela Santo Antônio de Paula, localizada na Rua Jeronin Durski, 162, no bairro Estação, a venda do bolo de Santo Antônio também é uma tradição e este ano acontece na próxima quinta-feira (13), das 8h às 20h. O bolo terá os sabores de abacaxi, prestígio, pêssego e amendoim com doce de leite, no valor de R$ 8,00 a fatia. Quem quiser também poderá adquirir bolo inteiro – as encomendas antecipadas podem ser feitas pelo fone/whatsapp (41) 99614-1342.

O Bolo de Santo Antônio da Capela do Estação é uma iniciativa da Sociedade São Vicente de Paulo e toda a arrecadação será em prol das famílias assistidas pela entidade.