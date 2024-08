Santuário Nossa Senhora dos Remédios convida comunidade para o festival de prêmios neste domingo (04)

No próximo domingo, 04 de agosto, o Santuário Nossa Senhora dos Remédios convida toda comunidade araucariense para prestigiar o seu grandioso festival de prêmios. Serão R$ 13.450,00 em dinheiro e mais de 150 prêmios diversos. O evento é parte das festividades de São Cristóvão e Santo Izidoro, que começaram no domingo passado (28/07), com uma missa, procissão motorizada e almoço.

O festival começa às 13h, no Salão Paroquial do Santuário. O primeiro prêmio será de R$ 7.000,00, o segundo R$ 2.000,00 (R$ 1.000,00 nas duas primeiras batidas) e uma TV 42 polegadas na terceira batida. No total serão 24 rodadas normais, todas com mais de 10 brindes em cada, e três rodadas extras com 12 brindes em cada, além de duas rifas do pirulito premiado, com vários brindes em cada.

As cartelas unitárias custam R$ 6,00, ou se a pessoa preferir, poderá levar quatro por R$ 20,00. Durante o festival de prêmios haverá serviço de cozinha com a venda de tortas, pastéis e bebidas. O Salão Paroquial está localizado na Rua Dr. Julio Szymanski, 46, no Centro.