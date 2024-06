Santuário Nossa Senhora dos Remédios convida para 2ª Expocrist em 29 de junho

Devido ao sucesso da primeira edição, o Santuário Nossa Senhora dos Remédios, através da Pastoral Juvenil e do Movimento TC Um Só Coração, está preparando mais uma Expocrist, que será realizada no sábado, 29 de junho, a partir das 15h, no Salão Paroquial, localizado na Rua Dr Júlio Szymanski, 46, no Centro. A feira vocacional deste ano tem como tema “Eis-me aqui!”, do versículo de Isaías 6,8. “É baseado nisso que convidamos a todos para refletirem sobre o ‘sim’ do jovem na igreja e como ele se sente acolhido para vivenciar a vida em comunidade”, afirmam os organizadores.

A Expocrist trará várias atrações para o público jovem, como teatro, dança, palestra, feira vocacional, flash mob e shows. Um dos convidados será o DJ nacional Lucas Ninja, missionário católico de Aliança há 5 anos, que atua como DJ católico há 11. Desde 2018 ele vem desenvolvendo um trabalho de produção musical e conquistando corações por onde passa. Na feira também haverá um momento especial de Adoração ao Santíssimo.

“Convidamos todos vocês a estarem conosco nesse dia que promete ser de muitas bençãos e alegrias. E pedimos que todos contribuam com 1 kg de alimento para a entrada, que será revertido às famílias necessitadas que são assistidas pela paróquia”, afirmam os organizadores.

Para saber mais detalhes sobre o evento, acesse as páginas do Instagram @santuarioremedios e @expocrist.