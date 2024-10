Santuário Nossa Senhora dos Remédios convida para o almoço da padroeira

Na quarta-feira (30/10), o Santuário Nossa Senhora dos Remédios receberá a comunidade em um almoço festivo em homenagem à padroeira, que acontecerá após a missa das 11h30. O almoço terá o valor de R$ 45,00, crianças de 8 a 12 anos pagam R$ 22,00 e crianças abaixo de 8 anos não pagam. A fatia do bolo da padroeira será vendida separadamente, pelo valor de R$ 7,00.

Os convites podem ser adquiridos antecipadamente, somente até o dia 22/10, na Secretaria Paroquial, que fica na Praça Vicente Machado, s/nº, Centro, após o término das missas do final de semana. Mais informações pelo fone (41) 3642-1291.

Origem da devoção

A devoção a Nossa Senhora dos Remédios (ou do Bom Remédio), teve início com São João de Matha, que fundou a Ordem da Santíssima Trindade e que faleceu em Roma no dia 17 de dezembro de 1213. Com o intuito de resgatar os cristãos que foram feitos de escravos na África e no Oriente Médio, São João da Mata e São Felix de Valois fundaram em 1198 a Ordem Hospitalar da Santíssima Trindade. Para isso, precisavam de muito dinheiro. Então, eles buscaram o auxílio de Nossa Senhora, que seria o remédio para todos os problemas que enfrentavam. Com o auxílio da Virgem Maria, conseguiram muito dinheiro e libertaram milhares de cristãos da escravidão.

Edição n.º 1436.