Santuário Nossa Senhora dos Remédios convida todos a participarem da Noite de Louvor na terça-feira (19)

Não marque nenhum compromisso na sua agenda para a próxima terça-feira (19/09). O seu compromisso nesse dia será com Deus!

A Comunidade de Aliança Nossa Senhora Rosa Mística irá realizar a Noite de Louvor, com Santa Missa em honra a Nossa Senhora de La Salette e São Padre Pio de Pietrelcina, às 19h30, no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro.

O celebrante será o Padre Fernando Bauwelz, da Copiosa Redenção de Ponta Grossa. “Vamos pedir a proteção e libertação das crianças, adolescentes, jovens e adultos de toda dependência química de álcool e drogas. Será um momento de louvor e adoração e todos são nossos convidados especiais”, diz um dos organizadores.

