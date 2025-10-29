Na quinta-feira, 30 de outubro, o Santuário Nossa Senhora dos Remédios convida todos os fiéis para comemorar o dia da padroeira de Araucária. Na quarta-feira (29), haverá missa às 19h30 para celebrar à elevação da Paróquia à Santuário e os fiéis ainda participarão de um momento de fé e emoção com a coroação de Nossa Senhora dos Remédios.

Ainda na quarta, das 11h às 17h e das 18h às 21h acontece a tradicional venda do Bolo da Padroeira, no valor de R$10 a fatia. A venda será no Salão Paroquial, localizado na Rua Dr. Szymanski 46 – Centro.
Na quinta-feira (30), haverá celebrações às 7h e às 10h e ainda benção individual das 8h às 12h, durante os intervalos das missas. E se ainda houver bolo disponível, a venda acontece das 08h às 12h.

DE PARÓQUIA À SANTUÁRIO

Em 10/08/2007, através da Lei 1.752/2007, o dia 30 de outubro foi decretado feriado municipal, em louvor a Nossa Senhora dos Remédios, padroeira do município de Araucária.

Além da comemoração do dia da padroeira, 30 de outubro é uma data importante para a história da Paróquia, que em 2011 foi elevada à Santuário. A honraria que foi concedida há 14 anos se deu em função da expressiva devoção dos fiéis católicos de Araucária e o dedicado trabalho dos párocos e membros da comunidade pastoral.

