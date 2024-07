Santuário Nossa Senhora dos Remédios prepara 69ª Festa de São Cristóvão e Santo Isidoro

A festa em homenagem a São Cristóvão e Santo Isidoro, padroeiros dos motoristas e agricultores, respectivamente, entra na sua 69ª edição e o Santuário Nossa Senhora dos Remédios está acelerando os preparativos. O evento acontecerá no domingo, 28 de julho e contará com uma programação festiva, que inicia às 9h com a celebração de uma Santa Missa. Na sequência acontece a tradicional Procissão Motorizada com a benção de veículos, em local a ser definido.

Às 12h a comunidade se confraterniza em um delicioso almoço com churrasco, costelinha de porco, risoto, maionese e salada, no Salão Paroquial, localizado na Rua Dr Júlio Szymanski, s/n, no Centro.

O festival de prêmios, que também faz parte das festividades, será realizado em outra data, no domingo, 4 de agosto. Serão mais de 150 prêmios, sendo R$ 13.540,00 em dinheiro, além de televisores, micro-ondas, assadeiras e demais eletrodomésticos e utensílios, vale-compras, entre outros.