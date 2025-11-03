O Sabtuário Nossa Senhora dos Remédios convida toda comunidade araucariense para participar do Festival de Prêmios que acontece no domingo, 09 de novembro, no Salão Paroquial, que está localizado na Rua Dr. Júlio Szymanski, 46, no Centro. O início será às 13h30 e serão distribuídos mais de R$14 mil em prêmios em dinheiro, sendo todas as rodadas com três batidas.

O primeiro prêmio será de R$7.299, o segundo de R$2.000, com um total de 20 rodadas normais, três rodadas extras (também com alguns prêmios em dinheiro), e ainda o sorteio de duas rifas do pirulito premiado. As cartelas custam R$6 ou levando quatro você paga R$20.

Edição n.º 1489.