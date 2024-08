Santuário Nossa Senhora dos Remédios realiza campanha de agasalho emergencial

Nos últimos dias a população está presenciando baixas temperaturas, além de previsão intensa de geada durante as madrugadas. É nesse período do ano em que vemos as maiores ações de solidariedade e amor, com doações e campanhas de agasalhos. Nesse contexto, o Santuário Nossa Senhora dos Remédios está realizando uma campanha de agasalho emergencial, para atender as famílias mais necessitadas do município.

Estão sendo aceitos cobertores, roupas de frio e sapatos. O local de arrecadação é na Praça Dr. Vicente Machado, no Centro de Araucária, no subsolo da Igreja Matriz.

Para quem não puder levar os donativos até o local de arrecadação, existe a opção de enviar uma mensagem no número (41) 99674-1798, para que uma equipe possa ir até o seu endereço para retirar as doações. O número também está disponível para sanar as dúvidas do público.