Santuário Nossa Senhora dos Remédios terá festa da padroeira no domingo (01/12)

O Santuário Nossa Senhora dos Remédios irá realizar a Festa da Padroeira e um Festival de Prêmios neste domingo, 1º de dezembro. Toda a comunidade está convidada a participar do evento, que iniciará às 13h30, no Salão Paroquial, localizado na rua Júlio Szymanski, 46, Centro.

O primeiro prêmio será dividido em três batidas, sendo a primeira no valor de 4 mil reais, a segunda 1.500 reais e a terceira 500 reais. O segundo prêmio funcionará da mesma forma, com a primeira batida de mil reais, e a segunda e terceira de 250 reais. O terceiro prêmio será uma Air Fryer e um vale compras de 500 reais.

Serão mais de 100 prêmios, contando com as 24 rodadas principais, além de 3 rodadas extras e o sorteio do pirulito premiado. No dia também haverá venda de tortas, pastel e bebidas para a população. Cada cartela está sendo vendida por R$ 7,00, e comprando quatro sai por R$ 25,00.

Edição n.º 1443. Victória Malinowski.