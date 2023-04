Santuário Nossa Senhora dos Remédios terá Noite de Massas no dia 22 de abril

No dia 22 de abril o movimento TLC Um Só Coração, do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, vai promover uma Noite de Massas no Salão Paroquial, a partir das 19h. O cardápio será recheado com macarrão, panquecas, nhoque, yakissoba e pierogi, com cinco opções de molhos. O evento contará ainda com animação da banda Glamour Musical.

Os convites podem ser adquiridos antecipadamente com os representantes das paróquias: Santuário – (41) 99576-2347 e (41) 98473-4033; Senhor Bom Jesus – (41) 9779-6695; Perpétuo Socorro – (41) 99965-7504; Das Dores – (41) 99632-4737 e (41) 99739-9649. O valor para adultos é R$35,00 e crianças (9 a 12 anos) pagam R$17,50.

O Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios fica na rua Dr Júlio Szymanski, 46, Centro.

