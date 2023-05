Santuário Nossa Senhora dos Remédios terá novo pároco a partir do dia 24 de maio

A partir da próxima quarta-feira (24/05) o Santuário Nossa Senhora dos Remédios passará a contar com um novo pároco. O padre Moacir Cardoso Vargas vai substituir o padre Andre Marmilicz, que estava no comando da paróquia nos últimos dois anos. A missa de posse será às 19h30, na Igreja Matriz do Santuário, na Praça Dr Vicente Machado, Centro.

Padre André, que em Araucária também já foi pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores (Vila Angélica) por 10 anos, sai de livre e espontânea vontade. Ele solicitou sua licença chamada Ano Sabático, período que todo sacerdote tem direito depois de 25 anos de sacerdócio – no dia 3 de janeiro deste ano Padre André completou 35 anos de sacerdócio. No período em que estará afastado, o sacerdote irá descansar, fazer retiros espirituais e se dedicar aos estudos, porém após esse tempo, disse que não pretende retornar à comunidade.

Ao se despedir da comunidade, o padre destaca o sentimento de gratidão, lembrando que um sacerdote é apenas um instrumento nas mãos de Jesus, porém é ele que conduz o trabalho e a Pastoral. “Agradeço a oportunidade que tive de trabalhar com vocês, de caminharmos juntos, de realizarmos tantas ações missionárias. Agradeço todo povo que me acolheu. Desejo que vocês continuam animados na missão que é Jesus Cristo e seu Reino, nós somos os construtores do Reino de Deus. Continuem animados, porque é uma causa maravilhosa, que realmente vale a pena, não é uma causa qualquer, é uma causa do Reino”, declarou.

O padre também pediu aos fiéis que acolham com muita alegria o novo pároco, padre Moacir Cardoso Vargas. “Recebem ele com amor, alegria e entusiasmo, assim como sempre me acolheram. Com certeza ele dará continuidade ao trabalho, cada um é diferente, tem um jeito de ser, mas o objetivo é o mesmo: Jesus Cristo e a reconstrução do Reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, derramando sobre cada um de vocês e sobre suas comunidades, muita graça. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém!”.

