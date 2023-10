Santuário Nossa Senhora dos Remédios vai comemorar dia da padroeira com um super festival de prêmios

Está chegando mais um dia da padroeira de Araucária (30/10), e para celebrar a data, o Santuário Nossa Senhora dos Remédios optou por um evento mais modesto do que em anos anteriores. A comemoração será com um festival de prêmios que acontecerá no domingo (05/11), com início às 13h30, no Salão Paroquial, localizado na rua Dr Júlio Szymanski, 46, Centro.

Apesar de não realizar uma grande festa, a Paróquia não economizou nos prêmios para o festival, serão mais de R$8.500 em dinheiro, além de 150 brindes super especiais. Não dá para perder a chance de apostar a sorte e em contrapartida contribuir com a paróquia, já que todos os recursos que forem arrecadados serão revertidos em prol de projetos e ações sociais.

O primeiro prêmio será de R$6.000, o segundo de R$1.000, com um total de 20 rodadas normais e três extras. As cartelas serão vendidas a R$6 cada uma ou quatro por R$20. Ainda durante o festival haverá venda de pasteis, tortas e bebidas. “Venha comemorar o dia da padroeira da nossa cidade e se divertir conosco!”, convida o Santuário. Mais informações poderão ser obtidas na secretaria paroquial através do telefone (41) 3642-1291.

Edição n.º 1385