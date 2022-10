Santuário preparou extensa programação para homenagear a padroeira

Desde a segunda-feira (17/10) o Santuário Nossa Senhora dos Remédios iniciou uma programação especial em comemoração à padroeira de Araucária. Até o próximo dia 28 acontece a peregrinação, onde a imagem da Santa percorre todas as comunidades pertencentes à paróquia, com celebrações em cada uma delas. No sábado (29) a imagem retorna para a Igreja Matriz. Na programação de domingo (23), o Santuário promoverá um Festival de Prêmios, a partir das 13h30, cujo 1º ganhador levará para casa R$5mil. Serão R$11mil de prêmios em dinheiro e mais 135 brindes.



No sábado (29), haverá venda do Bolo da Padroeira, das 9h às 21h, na Praça da Matriz, e às 19h os fiéis irão acompanhar a Coroação de Nossa Senhora dos Remédios. No domingo (30), devido às eleições do 2º turno, haverá apenas a celebração de uma Missa Festiva, às 10h, no Santuário.



Na sexta-feira (04/11), às 20h30, acontece o show especial com a dupla Rio Negro e Solimões, na Praça da Matriz. No sábado (5), também às 20h30, o show será com a dupla Wilson e Soraia, e no domingo (6), às 20h30, quem comanda o show é o grupo Garotos de Ouro. Nestes três dias também haverá venda de pasteis e bebidas, sempre a partir das 16h.

A Ação Entre Amigos tem mais de R$14mil distribuídos em 10 prêmios, sendo o 1º de R$5mil. Cada número custa R$5 e quem quiser adquirir poderá procurar a secretaria do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h. A rifa também está sendo vendida nos finais de cada Missa. O sorteio será no domingo (6).

