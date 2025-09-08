No dia 26 de outubro, a Comunidade de Aliança Nossa Senhora de Rosa Mística convida os fiéis para o “Retiro de Aprofundamento da Fé”, que acontece no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, localizado na rua Dr Júlio Szymanski, 46, Centro. As vagas são limitadas e os interessados em participar podem entrar em contato pelo whatsapp (41) 99517 2728.

O retiro acontece das 7h30 às 17h30 e terá como ministrantes o padre Cleberson Evangelista, diretor espiritual da Comunidade; o padre Marcos Cardoso, pároco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios; e Madre Inez, da Congregação do Milagre Eucarístico de Paranaguá.

“Teremos três grandes pregadores durante um dia inteiro de muitas bênçãos, crescimento na fé com graça e sabedoria. Participem!”, convida a Comunidade.

