Santuário promoverá o Festival de Prêmios das Capelinhas no dia 21 de maio

O Santuário Nossa Senhora dos Remédios irá promover o Festival de Prêmios das Capelinhas no domingo, 21 de maio, com o primeiro prêmio no valor de R$7.000,00. A programação começa às 10h com a celebração de uma missa, que contará com a participação de todas as capelinhas e mensageiras.

Às 13h30 inicia o festival, no salão paroquial, com várias rodadas e prêmios valiosos. As cartelas custam R$6,00 ou se levar quatro paga apenas R$20,00. No local também serão vendidos pasteis, tortas e bebidas durante toda a tarde.

Edição n. 1362