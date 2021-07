Santuário realiza tradicional carreata e benção dos veículos no domingo, 25

Paróquia terá carreata e benção dos veículos para homenagear o dia dos santos. Foto: divulgação

O Santuário Nossa Senhora dos Remédios está convidando toda a comunidade para participar no domingo, 25 de julho, da carreata e benção dos veículos e do almoço drive thru, em comemoração a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e Santo Isidoro, padroeiro dos agricultores. Ainda no domingo, a paróquia comemora os 50 anos de Ordenação Sacerdotal do Padre Pedro Klidzio.

Este ano, assim como aconteceu em 2020, a tradicional festa, que costumava reunir milhares de fiéis, precisou ser reformulada, em função da pandemia da Covid 19. A carreata inicia logo após a missa das 10h, com saída da paróquia, sentido Rodovia do Xisto. A tradicional benção dos veículos será em frente à Loja Mundial, de Celso Kampa, mesmo local de anos anteriores.

Sobre o almoço, os convites só serão vendidos antecipadamente, até esta quinta-feira, dia 22, na secretaria paroquial. E a retirada será no domingo, no Salão Paroquial, que fica na rua Dr Julio Szymanski, 46, Centro, no horário das 11h às 13h. Serão oferecidos dois cardápios, ambos com maionese, risoto e salada, diferenciando apenas no tipo de carne e no valor. Se optar por 1kg de filé, o valor do almoço será de R$ 65,00, e se a opção for 1kg de coxa e sobrecoxa de frango, o valor é R$ 55,00.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone 3642-1291.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021