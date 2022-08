São 15 os candidatos “made in Araucária” nas eleições de 2022

Cidade terá postulantes ao cargo de senador, deputado federal e deputado estadual

Não será pela falta de candidatos locais que o eleitor araucariense passará tédio nestas eleições de 2022. Isto porque a cidade tem nada mais nada menos do que quinze postulantes com o selo, digamos assim, made in Araucária concorrendo aos cargos em disputa no próximo dia 2 de outubro.

Levantamento feito pelo jornal O Popular mostra que, destes quinze candidatos, nove disputarão uma das 54 cadeiras disponíveis na Assembleia Legislativa do Paraná, outros cinco tentarão uma das 30 vagas em jogo na Câmara Federal e teremos também uma candidata local na luta pela vaga paranaense no Senado da República.

Todos os nomes de candidatos locais aptos a disputar o pleito deste ano já tiveram suas intenções eleitorais homologadas pelas convenções de seus partidos. A fase do processo eleitoral que vivenciamos agora é o do cadastramento desses postulantes junto ao sistema de registro de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pesquisa feita por nossa reportagem nesta terça-feira, 9 de agosto, apontava que os nome filiados ao Cidadania, PV e Solidariedade já constavam na base de dados da Justiça Eleitoral, sendo que seus processos já estavam sendo analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR).

Embora já estejam com seus nomes homologados em convenção, os candidatos só podem começar a fazer campanha e a pedir votos a partir do dia 16 de agosto. Até lá, eles ainda precisam se apresentar como pré-candidatos.

Dos nomes que vão disputar as eleições deste ano, destaque para a candidatura ao Senado Federal de Rosane Ferreira. Inicialmente o PV havia aprovado seu nome para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná. Porém, em reunião posterior o cargo que Rosane disputará foi alterado. Com a confirmação de sua candidatura, a araucariense tentará se eleger para o quinto diferente cargo eletivo existente no sistema eleitoral brasileiro. Rosane já se candidatou a deputada estadual em 2006 e se elegeu. Foi candidata a deputada federal em 2010 e se elegeu. Foi candidata a vice-governadora em 2014 e perdeu. Foi candidata a vereadora em Araucária no ano de 2020 e conseguiu uma cadeira na Câmara Municipal. Porém, ficou no mandato apenas seis meses, renunciando em julho de 2021. Agora, na corrida ao Senado disputará com gigantes como Álvaro Dias (Podemos) e Sérgio Moro (União Brasil), além do candidato Paulo Martins (PL), que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Já na corrida a uma das trinta vagas as quais o Paraná tem direito na Câmara Federal, Araucária conta com cinco candidatos. Destaque para o vereador Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania), que tem o apoio de boa parte dos companheiros de Câmara e, principalmente, do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania). Outro nome que merece destaque é o do ex-secretário de Esporte e Lazer, Olizandro Junior (PSB). Filho do ex-prefeito Olizandro José Ferreira (MDB), o jovem é apoiado ainda pelo ex-prefeito Albanor José Ferreira Gomes (Podemos).

Já na corrida por uma das 54 vagas existentes na Assembleia Legislativa do Paraná, Araucária terá nove candidatos. A grande maioria deles tem experiência em pleitos eleitorais. Professor Valter (Cidadania), por exemplo, é vereador. Leandro da Academia (PROS) e Xandão (União Brasil) já ocuparam cadeiras na Câmara Municipal em outros mandatos; e postulantes como Valdecir Santos (Solidariedade), Maikel do Guincho (Republicanos), Idu Blaszczak (PSD), Sandra Lopes (Solidariedade) e Cesar Arruda (Patriotas) já participaram de outras eleições. A novata é mesmo Nadir Batista da Silva (PV), que sempre esteve na campanhas de Rosane como “staff”, mas que agora subiu ao palco eleitoral.

Texto: Waldiclei Barboza