São João, maior rede de farmácias do Sul, atinge marca de 800 lojas

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

A Rede de Farmácias São João segue o plano de expansão em ritmo acelerado. A empresa, que avança na abertura de unidades no RS, SC e PR, inaugurou a loja de número 800, neste mês de março, em Canoas – RS.

As farmácias assumiram um papel ainda mais importante durante a pandemia de coronavírus. A São João sabe disso e não mede esforços para oferecer o melhor aos clientes. Investiu na capacitação dos profissionais, com treinamento para mais de 2 mil farmacêuticos, específico para a pandemia. A estrutura das filiais foi modernizada para o conforto dos 7 milhões de consumidores que passam mensalmente pelas lojas e que agora também oferecem salas de atendimento, estacionamento próprio e internet de graça.

Num momento tão delicado, a empresa, com mais de quatro décadas de tradição, conseguiu impulsionar o conceito sobre o papel das farmácias, que vai muito além da venda de medicamentos.

“Somos um estabelecimento de saúde, estamos na linha de frente. Seguimos em todas as nossas lojas os protocolos dos órgãos reguladores. Nossa gratidão a todos os profissionais e líderes que incansavelmente dão o seu melhor em prol do seu semelhante. O momento exige união, compreensão e solidariedade. Empreender é, também, cuidar de maneira equilibrada e responsável da saúde das pessoas. O trabalho é uma dádiva e servir é a melhor oportunidade que temos. Prestar um serviço de saúde a todos faz parte da nossa essência. Com a graça de Deus, mobilização e muito trabalho chegamos a 800 lojas”, agradece Pedro Henrique Brair, presidente da Rede de Farmácias São João.

Atualmente a empresa conta com mais de 14 mil colaboradores, que buscam o bem-estar dos clientes, estabelecendo vínculos com a comunidade local e focando na prevenção. Os atendentes são preparados para identificar as necessidades dos consumidores que, na rede, têm a facilidade de encontrar serviços e produtos diversificados num mesmo local.

Desde o ano passado, a São João oferece o teste do antígeno e o teste de anticorpos da covid-19, em todas as cidades onde está presente. Os serviços clínicos farmacêuticos estão cada vez mais especializados (verificação de pressão, glicose, colesterol, temperatura, teste de gravidez e vacinas), e o mix cada vez mais completo (medicamentos, perfumaria, dermocosméticos, conveniência, brinquedos, linha pet e bazar), consolidando o propósito da empresa, de cuidar da saúde das pessoas. A consolidação da prestação de serviços de saúde é evidenciada com mais de 500 salas de serviços farmacêuticos nas filiais.

Aos colaboradores, a empresa também passou a oferecer um programa de consultas por telemedicina, como suporte e prevenção durante a pandemia. A venda digital, televendas, programa de fidelidade São João Mais e o lançamento da primeira loja com serviço Drive Thru do Sul do Brasil, evidenciam o quanto a rede está comprometida com a segurança e comodidade dos clientes.

Atuação da São João no Sul do Brasil

A Rede de Farmácias São João recebeu pelo sexto ano consecutivo o prêmio Top Of Mind da Revista Amanhã, destaque na categoria mais nobre, a de Grande Empresa, e de mais lembrada do setor farmacêutico. A São João é a empresa que mais emite nota fiscal eletrônica de todos os segmentos no estado do RS, segundo a Secretaria da Fazenda.

Texto: assessoria