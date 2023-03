São Paulo e Seleto farão a grande final da Segundona Municipal

Está chegando a hora de conhecer o campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2023. A decisão de quem vai levar o troféu pra casa será no próximo domingo (19), às 10h, no Estádio Municipal Emílio Gunha. Os candidatos ao título são os times do São Paulo e do Seleto.

Na semifinal de domingo (5) o São Paulo empatou com o Projeto de Olho no Futuro em 1X1 no tempo normal e acabou vencendo por 3X1 nos pênaltis. Já o Seleto passou tranquilamente pelo Penharol, vencendo a partida por 3X1.

Organizada pela Liga Desportiva de Araucária, a edição 2023 da Segundona, que começou no dia 27 de novembro de 2022, contou com a participação de 14 times: Santa Clara, Projeto de Olho no Futuro, Nova Iguaçu, Penharol, São Paulo, Ponte Preta, Galáticos, Seleto, Madureira, Projeto Vencer, Panterões, Guajuvirense, Máfia e Industrial.

Seleto passou pelo Penharol e garantiu vaga na grande final.

Edição nº.1353.