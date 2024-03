São Vicente inova com mamografia 100% digital e clínica exclusiva para mulheres

A Clínica São Vicente Mulher é a única em Araucária a oferecer o exame de mamografia 100% digital.

Essa tecnologia favorece o rastreamento e diagnóstico do câncer de mama e oferece diversos benefícios para as pacientes. Um deles é a rapidez, pois a mamografia digital leva apenas alguns segundos para ficar pronta, enquanto a convencional pode demorar até uma hora. Segundo a Clínica, esse é um fator bastante importante, principalmente em casos de rastreio de doenças, pois com o diagnóstico antecipado há uma melhor resposta ao tratamento.

A precisão é outro benefício, já que as imagens digitais são de alta qualidade e permitem que o médico radiologista faça uma análise mais detalhada da estrutura das mamas e das nuances patológicas para detecção de nódulos e cistos com maior precisão e rapidez. A mamografia digital também proporciona mais conforto e menos exposição à radiação. O exame costuma ser doloroso e por este motivo é constantemente adiado, colocando em risco a saúde feminina. A mamografia 100% digital permite que a paciente sinta mais conforto ao realizar o procedimento e por ser mais rápido que o convencional, ocorre em menor tempo, consequentemente, a exposição da paciente à radiação é menor.

O equipamento utilizado na Clínica São Vicente é o Aurora DR – Mamógrafo Digital (nome dado ao mamógrafo), que garante a captura de imagens de alta qualidade, proporcionando um diagnóstico mais preciso e evita possíveis repetições de exames. “O exame possui um mecanismo no qual o armazenamento dos laudos é feito na nuvem, o que permite que a paciente visualize as imagens em qualquer lugar, a qualquer hora. Com isso, não corre o risco de esquecer no dia da consulta e ainda permite que outros especialistas também tenham o acesso para um tratamento em conjunto”, explica a Clínica.

Serviço

A Clínica São Vicente vai oferecer o serviço de mamografia digital na sua nova unidade, a CSV Mulher, durante todo o horário de atendimento, por agendamento, de segunda a sábado. Isso garante que as pacientes tenham acesso ao exame com mais facilidade, aumentando seu tempo de qualidade e autocuidado. Além disso, a estrutura da clínica permite que as pacientes realizem outros exames como ultrassom e a consulta ginecológica no mesmo dia da mamografia, em uma única visita. “A Clínica São Vicente zela pela saúde da mulher, portanto, oferecerá diversos cuidados especializados e direcionados às mulheres”.

Para mais informações sobre a mamografia digital ou atendimentos clínicos da Clínica São Vicente, entre em contato pelo telefone (41) 3552-4000 ou WhatsApp (41) 98780-1440.

Edição n.º 1404