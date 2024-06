Sargento dos bombeiros fica entre os 3 melhores em concurso nacional de contos

O Sargento do Corpo de Bombeiros de Araucária, Luís Leandro Cruz Dias, tem na literatura uma de suas grandes paixões. Em 2020 ele lançou o e-book infantil “Por Que os Galos Cantam? O Segredo do Galinheiro” pela Amazon e em outubro de 2023 a obra foi publicada pela Editora Viseu. O livro fala sobre bulliyng e responsabilidades.

Sempre conciliando suas atividades como bombeiro e escritor, o Sargento Leandro recentemente deu mais um passo importante na sua carreira literária. Ele ficou em 2º lugar em um concurso de contos promovido pela ALMEP – Academia de Letras dos Militares Estaduais da Paraíba, que contou com a participação de 32 talentosos escritores e escritoras de 12 estados. A lista dos vencedores foi divulgada no dia 22 de maio nas redes sociais e no site: www.almeppb.com.br/concursodecontos.

“Para mim foi uma grata surpresa ser classificado em segundo lugar, ainda mais depois que conheci o currículo de peso dos 15 finalistas, foi algo impressionante. Devo essa participação à minha colega Karla Dias, que me informou sobre a inscrição”, declarou o Sargento.

Segundo ele, após análise pela Banca Julgadora, 15 finalistas foram selecionados, demonstrando notável criatividade e habilidade literária. A média final das notas foi de 76,67, refletindo a excelente qualidade das obras, com a maior nota sendo 83,50 e a menor 70,00. A paranaense Mariane Ferreira de Campos, autora do conto “Quanto tempo tem um minuto?” obteve a nota 83,50 e ficou em 1º lugar; o paranaense Luís Leandro Cruz Dias, com o conto “Atendendo ao ‘chamado'” recebeu a nota 81,20 e foi o 2º colocado; e o paraense Ivanildo Ferreira Alves, com o conto “A Felicidade em uma redoma”, alcançou a nota 80,30 e ficou em 3º lugar.

“Os 15 contos selecionados estarão no livro “Contos e Crônicas: histórias de bombeiros que não podem ser esquecidas”, cuja edição já teve início. O lançamento do livro está previsto para ocorrer durante a cerimônia alusiva a conclusão do Concurso de Contos, que será realizada no dia 4 de julho, como parte integrante da semana em homenagem ao Dia Nacional do Bombeiro”, comentou o Sargento.

Sobre o concurso

O concurso homenageou a profissão de Bombeiro e teve o seguinte slogan: “Concurso de Contos Sargento BM Alexandre Loureiro Júnior Bombeiros, Heróis entre nós: Histórias que não podem ser esquecidas”. O nome de Alexandre Loureiro Júnior vinculado ao título do concurso remete a sua importante atuação na instituição nos meados de 1917 e até hoje é celebrado pelos militares da Paraíba que se destacam na área de ensino ao serem condecorados com uma medalha que leva o seu nome.

“Mais do que ser premiado, será uma honra poder fazer parte dessa linda homenagem aos amigos que fazem parte desta instituição, que é muito querida pela população em qualquer parte do Brasil. Também é uma forma de valorizar e reconhecer todos aqueles que se dedicam em entregar o seu melhor no cumprimento dessa atividade em prol da sociedade”, concluiu o Sargento Leandro.