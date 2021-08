Saúde auxilia mães que têm dificuldade de amamentar

As mulheres araucarienses que estão amamentando recebem um suporte importante por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Considerando que para algumas mamães o ato de amamentar envolve algumas dificuldades, principalmente no início, as Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) contam com equipes multidisciplinares que desempenham um papel fundamental nesse sentido. Quando uma mulher começa o processo de amamentar ela pode desenvolver fissuras nos seios, sangramento e muita dor. Além disso, existem outros problemas como leite empedrado, mastite e alguns mitos como, por exemplo, de que tem pouco leite ou leite fraco.

“Toda mulher saudável consegue produzir leite suficiente. Quanto mais o bebê suga, maior é a produção”, comenta a enfermeira da Linha de Cuidados da Criança e do Adolescente, Juliana Telles dos Santos.

Apesar de ser algo fisiológico e natural, esse processo precisa ser aprendido e ensinado, justamente para evitar esses mitos e problemas e tornar mais fácil o aleitamento materno. O bebê precisa ser posicionado corretamente, além disso, ele precisa fazer a “pega” correta. Para colaborar com esse processo, as equipes multiprofissionais das UBS estão à disposição para ajudar. “Isso ocorre já durante o pré natal e continua quando nasce o bebê. Qualquer mamãe que precise de auxílio pode procurar a sua Unidade de Saúde para receber esse suporte”, ressalta Juliana.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021