Com foco na segurança de gestantes, bebês e famílias, a Prefeitura de Araucária promoveu, na primeira semana de fevereiro, uma capacitação voltada às equipes de saúde sobre o manejo da pré-eclâmpsia e a atenção obstétrica de urgência. A ação reuniu cerca de 100 profissionais, organizados em quatro turmas, que atuam desde o acompanhamento do pré-natal até os atendimentos de urgência e emergência no município.

O principal objetivo da formação foi aprimorar a identificação precoce de sinais de alerta relacionados à pré-eclâmpsia, condição caracterizada pelo aumento da pressão arterial durante a gestação. Quando não tratada de forma adequada, a doença pode trazer riscos para a mãe e o bebê. Durante os encontros, os participantes receberam orientações sobre o reconhecimento dos sintomas, as condutas iniciais e os cuidados necessários até o encaminhamento para serviços especializados.

A capacitação também abordou a organização do fluxo de atendimento às gestantes em situação de urgência. As equipes foram orientadas sobre os critérios e procedimentos para o encaminhamento às unidades de referência, com foco na articulação entre os diferentes pontos da rede de saúde.

Outro destaque foi a apresentação da Nota Técnica nº 01/2025, que estabelece diretrizes para o transporte de gestantes em situação de risco. O documento orienta as equipes quanto aos procedimentos a serem adotados durante o deslocamento, padronizando o atendimento e definindo responsabilidades para garantir a continuidade da assistência.

A iniciativa integra a linha de cuidado materno-infantil do município e faz parte das ações de educação permanente voltadas aos profissionais da rede. Segundo a Saúde, a qualificação contínua contribui para a organização do atendimento e para a redução de complicações relacionadas à gestação e ao parto.

Edição n.º 1502. Maria Antônia.