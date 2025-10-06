O Ministério da Saúde firmou uma parceria de transferência de tecnologia entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer com o objetivo de viabilizar a produção nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR). A previsão é de que 1,8 milhão de doses sejam entregues até o fim deste ano. O VSR é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em crianças menores de 2 anos.

Em Araucária, a Divisão de Vigilância Epidemiológica explicou que como a operacionalização da vacinação é definida pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, o Município está no aguardo da nota técnica e data de entrega das vacinas para poder iniciar a vacinação.

A distribuição da vacina na rede pública está prevista para começar na segunda quinzena de novembro para a proteção de gestantes a partir da 28ª semana de gravidez e bebês. A partir da imunização da mãe, o bebê nasce protegido e permanece com anticorpos até os 6 meses de idade, fase em que está muito suscetível ao vírus.

A cada cinco crianças infectadas pelo vírus sincicial respiratório (VSR), uma necessita de atendimento ambulatorial e, em média, uma em cada 50 acaba hospitalizada no primeiro ano de vida, segundo o MS.

No Brasil, cerca de 20 mil bebês menores de 1 ano são internados anualmente. O perigo é maior para os bebês prematuros, onde a mortalidade chega a ser sete vezes superior.

SINTOMAS DA BRONQUIOLITE

Os sintomas da doença são muito parecidos com os de um resfriado, por isso a atenção deve ser redobrada. Os mais comuns são:

  • Febre baixa;
  • Dor de garganta;
  • Dor cabeça;
  • Nariz escorrendo.

Também há outros sinais de alerta para a bronquiolite, que indicam a necessidade de buscar um atendimento médico. São eles: febre alta, tosse persistente, dificuldade para respirar, chiado no peito e lábios e unhas arroxeadas. A dificuldade na hora de mamar é outro indicativo importante de gravidade da doença.

Não há um tratamento específico para o VRS nem contra a bronquiolite. Por isso, o cuidado é focado na redução dos sintomas a partir da hidratação e do fornecimento de oxigênio.

