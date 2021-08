Saúde faz empréstimo e doação de diversos produtos e equipamentos hospitalares

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura de Araucária, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) oferece uma lista extensa de produtos e equipamentos hospitalares para empréstimo e doação à população. O benefício é concedido pelo período de três meses, podendo ser renovado com apresentação de nova receita. A Assessoria de Atendimento ao Cidadão é o serviço que realiza esse tipo de atendimento.

Entre os equipamentos para empréstimo a SMSA disponibiliza: andador, aspirador portátil, bengala, cadeira de banho, cadeira de rodas, cama hospitalar, colchão hospitalar, muletas, papagaio, comadre e tipóia.

A lista de produtos para doação contém: bolsas de colostomia, fraldas (infantil e geriátrica), cadeira de rodas e de banho (para casos em que haja prescrição do profissional de fisioterapia). Além disso, também são cedidos equipamentos para oxigenoterapia.

Atualmente, a SMSA atende cerca de 400 pacientes com a doação de fraldas, 82 com oxigênio e 71 com bolsas de colostomia, além de dezenas de outros que também se beneficiam com os empréstimos de equipamentos.

Como solicitar

Para fazer a solicitação é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF do requerente; RG, CPF, cartão SUS (do paciente); comprovante de endereço atual (água ou luz no nome do paciente ou ficha cadastral da Unidade Básica de Saúde ou CRAS datado, assinado e carimbado); e-mail; dois telefones para contato e informar a qual UBS pertence. Além disso é necessário apresentar receita do SUS. Para oxigenoterapia levar exame de gasometria arterial e receita do médico pneumologista (SUS). Para cadeira permanente apresentar receita do fisioterapeuta.

Esses documentos podem ser entregues pessoalmente na Assessoria de Atendimento ao Cidadão que fica na Rua Estanislau Grebos S/N – no prédio do antigo Hospital São Vicente das 08 às 16h30. Também é possível fazer a solicitação e o envio da documentação via WhatsApp no número 3614.7718.

Texto: PMA