Saúde na escola, saúde em Araucária

O “Programa Saúde na Escola (PSE)” é uma ação que acontece em todo território nacional e, em Araucária, não poderia ser diferente! Inicialmente as unidades educacionais envolvidas com o PSE foram escolhidas por equipes estaduais e municipais, de acordo com a vulnerabilidade social, e no ciclo 2021-2022 totalizaram 5 escolas e 5 Cmeis. Mas, como saúde é um tema essencial para todos, as ações educativas foram expandidas para toda Rede Municipal de Educação e população por meio das palestras do curso “Mês do PSE na Escola”.

O Programa Saúde na Escola (PSE) tem por objetivo contribuir com ações diferenciadas nas escolas em questões relacionadas à saúde. Para as escolas pactuadas, é assumido um compromisso entre a Secretaria de Educação e Saúde e Ministério da Educação e Saúde, respectivamente. Dessa forma, crianças e adolescentes da rede pública de ensino, assim como professores, gestores da educação básica e as próprias famílias são beneficiadas com ações pontuais estratégicas de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos.

Vale a pena ressaltar sobre a ação conjunta entre escola, saúde e família em prol do bem-estar de toda população. No entanto, essas ações acontecem nas unidades pactuadas durante todo o período escolar, porém o “mês do PSE” intensifica ainda mais essa parceria.

Durante o mês de outubro de 2022, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) e o Departamento de Articulação Pedagógica (DAP) lançaram no Canal Educação Araucária do YouTube 9 vídeos de palestras com temas variados, para a comunidade em geral, interessada nas temáticas.

As palestras foram:

Palestra 1 – Bem-Estar e Saúde Mental.

Palestra 2 – Práticas Corporais e Desenvolvimento Positivo dos Jovens.

Palestra 3 – Esperança, Cidadania e Direitos Humanos.

Palestra 4 – Saúde Ambiental e Zoológicos. Qual a relação?

Palestra 5 – Alimentação saudável para crianças.

Palestra 6 – Saúde Bucal, Auditiva e Visual.

Palestra 7 – Saúde Sexual e Prevenção ao Uso de Drogas.

Palestra 8 – Covid-19, MonkeyPox e Situação Vacinal.

Palestra 9 – Prevenção das Violências e Acidentes. A quem recorrer?

Esse ciclo de palestras teve uma carga horária de 27 horas para fins de certificação e o link (https://forms.gle/qAP1rmezwUzDiPuU7) para preenchimento do formulário ficará disponível até 10/11/22 para os interessados.

Muitos profissionais do município envolveram-se para que acontecesse o ciclo de palestras: professores, médicos, enfermeiros, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, guardas municipais, técnicos de saúde bucal, fisioterapeutas, e também convidados e parceiros da UFPR pelo programa DIGA (dialogue, ignore, ganhe distância e ache ajuda), que tem por objetivo a resolução de conflitos na escola.

Esperamos que os objetivos para este ano tenham sido atingidos e, para o próximo ano, possamos abraçar mais parcerias como essas e preservar as coisas boas.

Prof.ª Karla Fabianne Haun (DAP)