Saúde orienta pais e responsáveis sobre como agendar a vacina BCG para recém-nascidos

A vacina BCG é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante, essencial para prevenir formas graves de tuberculose, especialmente em recém-nascidos, vem sendo administrado pelo Hospital Municipal de Araucária logo após o nascimento do bebê, desde 2022. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e reduzir os casos mais graves da doença. No entanto, em algumas situações, como quando o bebê nasce em outro hospital ou apresenta contraindicações temporárias, é possível agendar a aplicação da vacina em outro momento.

Caso o recém-nascido não tenha recebido a vacina na maternidade, é possível agendar a aplicação da BCG pelo site da Prefeitura (araucaria.atende.net). A vacina será aplicada em uma das unidades de saúde indicadas pelo sistema, conforme a disponibilidade de agendamento.

Importante ressaltar que a unidade de saúde escolhida no agendamento nem sempre será a unidade de referência do usuário. A cada mês, cerca de três unidades de saúde concentram a aplicação das vacinas para evitar o desperdício de doses. Além disso, é fundamental que o cadastro do recém-nascido seja feito na unidade de saúde mais próxima de sua residência antes da data agendada para a vacinação.

Para fazer o cadastro, um familiar deve comparecer à unidade com os seguintes documentos: certidão de nascimento ou CPF da criança; comprovante de residência; documento de identidade da mãe. Em caso de dúvidas ou dificuldades com o agendamento, consulte a unidade básica de saúde mais próxima.

