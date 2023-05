Sebrae realiza Feirão do MEI com participação gratuita na associação do Jardim Califórnia

Na sexta-feira (26/05) o Sebrae irá realizar o Feirão do MEI na associação de moradores do Jardim Califórnia, com participação gratuita para quem já é empresário ou deseja abrir uma empresa. O objetivo é levar conhecimento aos micro empreendedores, para que possam impulsionar seus negócios.

No horário das 9h às 11h, acontece o Café com Negócios, que vai permitir aos participantes criarem novas conexões empresariais ao entrarem em contato com outros empresários e ainda encontrarem novos parceiros de negócio. Das 14h às 16h será ministrada a palestra “Gestão de Delivery” para quem trabalha com entrega de alimentação, focada em melhorias no planejamento e na importância da presença digital. Na oportunidade também serão apresentados cases de sucesso nessa área.

Das 19h às 21h será a vez da palestra “Novas competências para o profissional do futuro”, que abordará quais as capacidades necessárias para atingir a competitividade profissional e as tendências do futuro. Durante todo o evento os participantes terão ainda acesso aos serviços de formalização, emissão de boleto DAS, envio de declaração anual DASN, acesso à crédito, consultoria jurídica empresarial, consultoria especializada para participar de licitações municipais, entre outros.

Para participar do feirão é só se inscrever através do QR Code que aparece nessa reportagem, ou clicando aqui. A associação de moradores do Jardim Califórnia e Los Angeles fica na rua Tiriva, 679, bairro Capela Velha.