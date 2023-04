Secretaria da Saúde terá posto de vacinação durante os três dias da Festa Pop 25, no Parque Cachoeira

Se você está precisando colocar sua carteirinha de vacinação em dia, fique atento a essa oportunidade! A Secretaria Municipal de Saúde terá um posto de vacinação durante os três dias da festa dos 25 anos do Jornal O Popular do Paraná, que acontece a partir desta sexta-feira, 21 de abril e segue até domingo (23), no Parque Cachoeira.

O posto funcionará no horário das 10h às 17h, durante os três dias. No local as pessoas poderão tomar a vacina Influenza (contra gripe), conforme os grupos elencados pelo Ministério da Saúde que são as crianças menores de 6 anos, pessoas acima de 60 anos, com comorbidades, com deficiência permanente, professores, gestantes, puérperas, caminhoneiros, Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Outra vacina que será aplicada pelas equipes da Saúde será a da Covid, para maiores de 12 anos. Para receber as doses é necessário levar um documento com foto e a carteirinha de vacinação (opcional).