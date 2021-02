Secretaria de Educação contrata mais 42 educadores para Cmeis

Compartilhe esta notícia

O time de educadores infantis da Prefeitura de Araucária ganhou o reforço de 42 novos profissionais. O decreto de nomeação desses trabalhadores foi publicado nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, no Diário Oficial do Município.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação (SMED), a contratação foi necessária para organizar o atendimento nos diversos novos centros municipais de educação infantil (Cmeis) que tiveram suas obras concluídas ao longo dos últimos meses e que devem abrir suas portas ao longo das próximas semanas.

Ainda de acordo com a secretária de Educação, Adriana Palmieri, o chamamento dos novos educadores foi precedido da abertura de um processo interno de relotação. Com isso, por exemplo, profissionais com mais tempo de Prefeitura puderam solicitar sua remoção para as novas unidades, que ficam mais próximas de suas casas.

Os novos educadores foram aprovados em concurso público e passam a integrar o quadro de carreira do Município de Araucária. Elas trabalharão 40 horas semanais, receberão R$ 2.582,43 de salário, além de auxílio-alimentação de R$ 520,00 mensais. Com esse reforço, o total de educadores infantis (I e II) na Prefeitura ultrapassa a casa dos 700 trabalhadores. Abaixo, você confere o nome dos profissionais contratados.