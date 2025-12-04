Na última semana, a comunidade escolar de Araucária participou ativamente da escolha dos novos gestores que irão assumir a direção e a direção auxiliar das unidades de ensino do município. A votação, realizada no dia 28 de novembro, envolveu 73 escolas e CMEIS da rede municipal.

Pais, responsáveis, profissionais da educação e estudantes aptos contribuíram para o processo democrático, que busca garantir maior participação da comunidade nas decisões escolares e fortalecer a gestão participativa.

O edital com o resultado oficial da eleição foi publicado na segunda-feira, 1º de dezembro, confirmando os nomes dos candidatos eleitos para cada unidade. Com a divulgação, inicia-se o período de transição para que as novas equipes gestoras possam se preparar para assumir suas funções no próximo ano letivo.

Confira a lista dos diretores e diretores auxiliares escolhidos para cada instituição:

Cmaee – Área Intelectual – Joelma do Rocio Túlio
Diretora: Emiliane Maria Wojcik Selenko

Cmaee – Área Visual
Diretora: Raquel Silvana Mica

Cmaee – Surdez
Diretora: Liana Marcia Fernandes

Cmaee – Transtornos Globais do Desenvolvimento
Diretora: Mariana Marcia Lagner

Cmei Bernardo von Müller Berneck
Diretora: Melissa dos Anjos Ferreira
Diretora Auxiliar: Elikena Lemes Gonçalves Andrade

Cmei Professora Dorinha Luci Mosson Trzaskos:
Diretora: Giane Patricia Souza de Andrade
Diretora Auxiliar: Elenice dos Santos de Moura

Cmei Educadora Andreia da Silva Alves
Diretora: Antonia Sueli Maltempi
Diretora Auxiliar: Berenice de Lima

Cmei Professora Gislaine do Rocio Chaves Stocco
Diretora: Valdineia Rosa Ribeiro
Diretora Auxiliar: Cristine Silveira de Souza

Cmei Ester Razzini
Diretora: Fernanda Schreiber da Silva Nogueira

Cmei do Campo Capinzal
Diretora: Maria Daniela Strugala Vaz Torres

Cmei do Campo Maria Arlete Bregenski Vaz
Diretora: Cyntia do Prado Nalepa

Cmei do Campo Professora Filomena Resner
Diretora: Fernanda Aparecida Rodrigues Patczyk

Cmei Educadora Angelina Sass da Silva
Diretora: Tatiane Maria Glovacki

Cmei Educadora Ivane de Lima Beher
Diretora: Vanessa Regina Leal

Cmei Educadora Andreia Pires de Souza
Diretora: Helaine Lucyszyn
Diretora Auxiliar: Alesandra Leite da Silva Marmaczuk

Cmei Jardim das Araucárias
Diretora: Crislaine Aparecida Carvalho

Cmei Jardim do Conhecimento
Diretora: Dayane Boçoen Malinovski Meretka
Diretora Auxiliar: Gabriela Aparecida Golin Stadler de Paul

Cmei Jihad Hissam Dehaini
Diretora: Shirley Terezinha Corrêa Maciel

Cmei Professora Maria Aparecida Paluski Wzorek
Diretora: Camila Reginato

Cmei Maria Ferreira de Lima
Diretora: Laressa Gabriele Silva de Souza Wachowicz

Cmei Norma von Muller Berneck
Diretora: Camila Candida Schnorr Urbaniak
Diretora Auxiliar: Viviane Miranda Bertoli

Cmei Aparecida Lopes de Morais Souza
Diretora: Rosemeri de Fatima Vidal Garett
Diretora Auxiliar: Aline Cristina Janate

Cmei Plínio
Diretora: Cynthya Caroliny de Quadros

Cmei Professora Alice Montrezol Mattos
Diretora: Diretora Auxiliar: Rita Aparecida Lipski
Diretora: Diretora Auxiliar: Junia dos Santos Borriero

Cmei Professora Bronilda Namikata – SEM CANDIDATOS

Cmei Professora Celia Bomfim Bialeski
Diretora: Claudia Jandira Jankowski

Cmei Professora Gilca Silveira Fiuza
Diretora: Rosemere de Jesus dos Santos Zeilinger

Cmei Professora Maria de Lourdes da Silva Chagas
Diretora: Fabiane Aparecida Padilha

Cmei Professora Maria Izabel Hempkemaier
Diretor: Nilson Viviurka
Diretora Auxiliar: Sandra Menezes Soares

Cmei Professora Rosene Rodrigues da Silva
Diretor: Jaenis da Silva Araujo Perpetuo

Cmei Professora Sonia Regina Correa da Silva
Diretora: Daiane de Azevedo

Cmei Professora Tereza Dias de Andrade
Diretora: Adriane Cristini de Oliveira Bonifacio

Cmei Professora Veronica Bohaenko Daneliu
Diretora: Vanessa Diogo da Silva
Diretora Auxiliar: Érica Carolina Matos Dalazen de Souza

Cmei Professora Veronica Panek Hass
Diretora: Carolina Novak Bosquetto
Diretora Auxiliar: Caroline Lopez Bueno Picco

Cmei Professora Andréia do Carmo Rocha – SEM CANDIDATOS

Cmei São Francisco de Assis
Diretora: Rosangela do Carmo Nascimento

Cmei Tereza de Benguela
Diretor: Marcelo Henrique dos Santos
Diretora Auxiliar: Francielly Indyane de Souza

Cmei Tindiquera – SEM CANDIDATOS

Cmei Educadora Maria Cristina dos Santos
Diretora: Gilmara Sidineia Pikissius de Souza

Cmei Vitório Sfendrych
Diretora: Tatiane do Rocio da Silva

Escola do Campo Municipal Edvino Nowak
Diretora: Terezinha Pdigurnj Furmann

Escola do Campo Municipal João Sperandio
Diretora: Patricia Aparecida Velho

Escola do Campo Municipal Presidente Castelo Branco
Diretora: Cristiane Cantele

Escola do Campo Municipal Prof. Andréa Maria Scherreier Dias – SEM CANDIDATOS

Escola do Campo Municipal Rosa Picheth
Diretora: Eliane Eva Waenga Trzaskos

Escola do Campo Municipal Rui Barbosa
Diretora: Edinalva Dias dos Santos

Escola Municipal Archelau de Almeida Torres
Diretora: Evanilde Mazur Sechta
Diretor Auxiliar: Valdecir Antonio Bonini

Escola Municipal Arnaldo Maia
Diretora: Danuse da Porciuncula Araujo

Escola Municipal Elírio Alves Pinto
Diretora: Franciele Fatima dos Santos
Diretora Auxiliar: Mariana Barreto Nunes de Souza

Escola Municipal General Celso de Azevedo Daltro Santos – SEM CANDIDATOS

Escola Municipal Ibraim Antonio Mansur
Diretor: Andre Luis Lucas Rodrigues
Diretora Auxiliar: Maria Helena Schintler Witthoeft

Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka
Diretora: Claudia Terezinha Hass
Diretora Auxiliar: Irene Mosson Franceschi

Escola Municipal Marcelino Luiz de Andrade
Diretora: Maristela Clasia de Oliveira

Escola Municipal Papa Paulo VI
Diretora: Élin Marie Cordeiro Novatzki

Escola Municipal Pedro Biscaia
Diretor: Hector Paulo Burnagui
Diretora Auxiliar: Lisiane de Fatima Ribas de Oliveira

Escola Municipal Prefeito Alderico Zanardini Ozório
Diretora: Celia Mari Dalmoro Padilha

Escola Municipal Prefeito Aleixo Grebos
Diretor: Andre Luiz Batista da Silva
Diretora Auxiliar: Angela Maas Bento

Escola Municipal Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
Diretor: Alisson da Cruz dos Santos
Diretora Auxiliar: Cinthia da Cruz Czarneski

Escola Municipal Professor Ambrósio Iantas
Diretora: Micheli Cristine Racoski Sabino
Diretora Auxiliar: Rosiclea Aparecida de Souza

Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz
Diretora: Simone Nunes de Oliveira
Diretora Auxiliar: Ivone Julia Patczyk

Escola Municipal Professora Azuréa Busquette Belnoski
Diretora: Josiane Gubaua Portes
Diretora Auxiliar: Maria Helena de Paula Brito

Escola Municipal Professora Balbina Pereira de Souza
Diretora: Jessica Raissa Nicolodi Padilha dos Santos
Diretora Auxiliar: Ana Paula de Oliveira Morais

Escola Municipal Professora Ceci Sueli da Silva Cantador
Diretora: Valdirene Aparecida Pavão de Campos

Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves
Diretora: Elisangela Cristina Taborda de Lara
Diretora Auxiliar: Gislane Aparecida de Carvalho Dhaem

Escola Municipal Professora Egipciana Swain Paraná Carrano
Diretora: Eliane Pedro
Diretora Auxiliar: Simone Teresinha Negrello

Escola Municipal Professora Eglé Cordeiro Machado Pinto
Diretora: Ivaldirene Viante Cerqueira
Diretora Auxiliar: Paola Roman Russi

Escola Municipal Professora Elvira de França Buschmann
Diretora: Edilene Pereira de Souza Pinto
Diretora Auxiliar: Caroline Cristina Marsolek

Escola Municipal Professora Maria Aparecida Saliba Torres
Diretora: Caroline Cristina Machado Barbosa
Diretora Auxiliar: Andrea Soraia Zanetti

Escola Municipal Professora Nadir Nepomuceno Alves Pinto
Diretora: Kelen da Silva Carvalho

Escola Municipal Professora Silda Sally Wille Ehlke
Diretora: Marina Cristina Gonçalves

Escola Municipal Professora Terezinha Mariano Theobald
Diretora: Graziela Alves Bonfim

Escola Municipal Sebastião Tavares da Silva
Diretora: Ana Paula Pinheiro
Diretora Auxiliar: Ozenides Francisco dos Santos

Escola Municipal Senador Marcos Freire
Diretora: Clarissa Busato Peixoto