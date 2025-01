Secretaria de Estado da Educação irá entregar kits escolares para todos os alunos da rede estadual

A partir deste ano, todos os alunos da rede estadual de ensino receberão um kit escolar, com três cadernos, lápis de cor, canetas esferográficas, réguas, apontador com depósito, borracha, entre outros itens, fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação (Seed). O investimento para a entrega dos kits foi estimado em mais de R$ 40 milhões, com recursos próprios do Estado.

Serão adquiridos cerca de 945 mil kits escolares, que deverão ser entregues já no início do ano letivo de 2025, em fevereiro, para os alunos dos ensinos fundamental II, médio e profissionalizante e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A logística e distribuição dos materiais será feita pelo Núcleo Administrativo Setorial da Seed.

Os kits terão dois modelos, sendo um destinado ao ensino fundamental II e outro ao ensino médio e EJA. A diferença entre eles é que os alunos do 6º ao 9º anos receberão itens em maior quantidade, como lápis de cor e cadernos.

Segundo o governo, a iniciativa pretende garantir que alunos das áreas urbanas e rurais tenham as mesmas oportunidades de aprendizado, eliminando barreiras que possam prejudicar o desempenho escolar.

Confira a composição dos kits

Ensino Fundamental I (apenas para escolas indígenas): 7.773 kits contendo itens como cadernos, lápis de cor, giz de cera, tesoura sem ponta e canetinhas hidrográficas, voltados para estimular a criatividade e o desenvolvimento motor dos alunos.

Ensino Fundamental II: 550.000 kits equipados com materiais como cadernos universitários, régua, transferidor, esquadros e lápis de cor, essenciais para atividades acadêmicas mais avançadas.

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA): 352.206 kits com cadernos universitários, canetas esferográficas, réguas e lápis grafite, garantindo suporte adequado às demandas dessa etapa escolar.

Edição n.º 1448.