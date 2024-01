Secretaria de Meio Ambiente busca novo tutor para cãozinho resgatado pela GM após ser abandonado

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está pedindo a ajuda dos araucarienses para encontrar um lar temporário ou uma família fixa para um cãozinho que foi abandonado no domingo, 28 de janeiro. A triste história do animalzinho começou quando a Guarda Municipal de Araucária prendeu em flagrante um homem, acusado de tê-lo abandonado, isso na região do bairro Barigui. Uma denúncia anônima feita para a central da Guarda pelo telefone 153 contribuiu para que o sujeito fosse pego ao tentar fugir após o crime.

O suspeito alegou que pegou o cão ainda filhote, mas que no momento não teria mais espaço para o animal e decidiu abandoná-lo. O tutor, domiciliado na Cidade Industrial de Curitiba, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para responder pelo crime. O cão, vítima do abandono, foi atendido por um veterinário da Secretaria de Meio Ambiente, levado para castração e está disponível para adoção responsável. Ele é macho, sem raça definida, tem cerca de um ano, seu pelo é preto e seu porte é grande.

Interessados em adotar ou oferecer um lar temporário para esse cachorro resgatado podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone/WhatsApp (41) 3614-7483.

Denúncias

A Guarda Municipal orienta que além da denúncia pelo telefone 153 para uma possível prisão em flagrante, é importante que as pessoas que se depararem com abandono de animais façam uma denúncia do crime no site da delegacia especializada em proteção animal, que atende denúncias no estado do Paraná, no link https://www.policiacivil.pr.gov.br/protecaoanimal.

Pela página é possível fazer denúncia anônima ou registrar boletim de ocorrência de maus tratos em geral contra animais. É importante também que o denunciante tente conseguir alguma prova do crime, como foto contendo placa do veículo que abandonou o animal, vídeo da ação, bem como, dados do ocorrido, endereço, data, hora etc.