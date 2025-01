Secretaria de Meio Ambiente reforça roçadas pela cidade

A combinação de tempo quente com chuvões repentinos típicos do início de ano é um convite para que o mato cresça muito rapidamente pela cidade. Pensando nisso, o prefeito Gustavo Botogoski (PL) pediu para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) reforçasse as equipes de roçada do Município, priorizando o atendimento daquelas áreas com maior circulação de pessoas.

“Nesse período de férias escolares nossos moradores utilizam mais parques e praças e precisamos manter essas áreas bem cuidadas. É esse cuidado que pedi para nossa Secretaria de Meio Ambiente, que é a responsável pela gestão dos contratos de roçada”, explicou Gustavo.

Para se ter uma ideia da força tarefa montada pela Secretaria de Meio Ambiente, em pouco mais de dez dias de trabalho já foram roçados quase milhão de metros quadrados de terrenos públicos. Deste total 413.195 metros foram executados na área rural e 549.100 metros na área urbana.

Na área rural, por exemplo, as equipes priorizaram a roçada das laterais de ruas como Pedro Euzébio Lemos, Estrada de Onças, Comendador Di Luca, Caminho dos Tropeiros e outras.

Já na área urbana as equipes estiveram em ruas dos bairros Costeira, Centro, Campina da Barra e também priorizaram a roçada do Parque Cachoeira, pracinhas do Capela Velha, Praça do Conjunto Maranhão e outras.

Programação

A Secretaria de Meio Ambiente informou ainda que ao longo dos próximos dias as equipes que atuam na área rural farão os serviços de roçada do Centro de Zoonoses, Horto Municipal, áreas do entorno das igrejas de Faxinal, São Miguel, Guajuvira e Campestre, além das unidades básicas de saúde de Colônia Cristina, Guajuvira, Boa Vista, Lagoa Grande, Capinzal e Rio Abaixinho.

Na área urbana, por sua vez, está prevista um reforço nas roçadas de todo o Jardim Industrial, bairro Estação e Barigui. O trabalho também seguirá ao longo da Avenida das Araucárias, dentre outros locais.

Como acionar os serviços de roçadas

Se eventualmente ao longo das próximas semanas as equipes da Prefeitura não fizerem a roçada das áreas públicas de seu bairro, você pode entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelos telefones 3614-7481 ou 3614-7495 e solicitar o serviço.

Também é bom que as pessoas fiquem cientes de que por lei a Prefeitura não pode executar serviços de roçada em áreas particulares. Assim, aquela área entre o terreno e a rua é de responsabilidade do proprietário “dar cabo do mato”. É importante destacar ainda que aquele que não cuidar da limpeza da frente ou interior do seu imóvel pode ser multado.

Edição n.º 1448.